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Повітряні сили попередили про активність бомбардувальників Ту-95МС

Понеділок 19 серпня 2024 12:14
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Повітряні сили попередили про активність бомбардувальників Ту-95МС Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії фіксується підвищена активність шістьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.

"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили заявили, що у разі виникнення ракетної загрози або запуску крилатих ракет буде надано додаткову інформацію.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно вживати заходів безпеки.

Ту-95МС

Ту-95МС - це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія якого активно використовується Росією у війні проти України. Ці літаки стали одним з основних засобів для завдавання ракетних ударів по українській території.

Ці літаки несуть на борту різноманітні крилаті ракети, такі як Х-101, які можуть вражати цілі на великій відстані з високою точністю.

Росія часто використовує Ту-95МС для масованих ракетних обстрілів, що призводить до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.

Нічна атака

В ніч на 19 серпня у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Також у повітряному просторі деяких регіонів зафіксували 11 ворожих дронів.

У Київській області чули вибухи, і сили ППО здійснювали перехоплення безпілотників.

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