Повітряні сили попередили про активність бомбардувальників Ту-95МС
У Росії фіксується підвищена активність шістьох стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, які вилетіли з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Повітряних сил ЗСУ.
"Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку", - йдеться у повідомленні.
Повітряні сили заявили, що у разі виникнення ракетної загрози або запуску крилатих ракет буде надано додаткову інформацію.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно вживати заходів безпеки.
Ту-95МС
Ту-95МС - це радянський стратегічний бомбардувальник, модернізована версія якого активно використовується Росією у війні проти України. Ці літаки стали одним з основних засобів для завдавання ракетних ударів по українській території.
Ці літаки несуть на борту різноманітні крилаті ракети, такі як Х-101, які можуть вражати цілі на великій відстані з високою точністю.
Росія часто використовує Ту-95МС для масованих ракетних обстрілів, що призводить до значних руйнувань та жертв серед цивільного населення.
Нічна атака
В ніч на 19 серпня у Києві та кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістичних ударів. Також у повітряному просторі деяких регіонів зафіксували 11 ворожих дронів.
У Київській області чули вибухи, і сили ППО здійснювали перехоплення безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.