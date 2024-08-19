Есть ли признаки подготовки РФ к массированному удару по Украине: мнение эксперта

Российские террористы, вероятно, готовятся к массированному ракетному удару по Украине. Однако сейчас у них только проходят тренировки пилотов на самолетах Ту-95 и Ту-160.

"Трудно сказать, есть ли признаки такие полные, но то, что там что-то такое делается и то, что они к чему-то готовятся, это почти понятно. Первое, что нужно отметить с точки зрения именно атак с помощью Ту-95 ракетами Х-101, это то, что они там пытались ввести в эксплуатацию для этих задач 20 Ту-95, но это у них не очень хорошо получается", - сказал Криволап.

Он отметил, что в России все равно остается 13-14 самолетов, которые могут выполнять эти функции, и "которые постоянно бродят между аэродромом "Оленья" и "Энгельс".

"На "Энгельсе" они какие-то регламенты делают, потому что по количеству этих перелетов они уже должны стоять полностью снаряженные ракетами Х-101 и готовыми к выполнению своих функций. Вместо этого они летают, тренируются, делают ложные пуски, какие-то фальшивые цели запускают. И появился дополнительный Ту-160", - отметил эксперт.

По словам Криволапа, это говорит о том, что они понимают, что им не хватает носителей для ракет Х-101, а также экипажа.

"Поэтому, судя по этому, они сейчас запустили какую-то программу тренировки пилотов на самолетах Ту-95, а также на Ту-160", - добавил эксперт.