Есть ли мутанты в Чернобыльской зоне? Ученый рассказал, что происходит с животными

Несмотря на распространенные страхи, у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Влияние радиации есть, но оно не проявляется в виде очевидных аномалий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Видны ли мутации у животных

По словам ученого, даже во время отлова животных никаких внешних отклонений обычно не наблюдается.

"Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются", - пояснил он.

Чтобы выявить возможные изменения, необходимы сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Такие работы проводят совместно с Институтом ядерных исследований НАН Украины и Фукусимским университетом.

Каково реальное влияние радиации

Исследования проводят преимущественно на мышах, проверяя различные показатели - от уровня глюкозы до цитогенетических изменений.

В то же время нынешний уровень облучения в зоне не является таким, чтобы вызвать массовые аномалии.

"Уровни облучения сейчас не такие, чтобы у животных происходили аномалии", - отметил Вишневский.



Животные с мутациями не выживают (инфографика РБК-Украина)

Почему "мутантов" не видно

Ученый объясняет: даже если мутации возникают, они редко проявляются внешне, ведь такие животные не выживают.

"Если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание", - подчеркнул он.

В природе любые отклонения, ослабляющие жизнеспособность, приводят к гибели особи еще до того, как это станет заметно.

Что исследуют в заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике основное внимание уделяют не мутациям, а численности и распределению видов.

Влияние радиации на организмы детально изучают радиобиологи профильных учреждений, в частности Института ядерных исследований.