ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Есть ли мутанты в Чернобыльской зоне? Ученый рассказал, что происходит с животными

11:15 19.04.2026 Вс
3 мин
На первый взгляд сложно определить, есть ли отклонения в развитии животных
aimg Татьяна Веремеева aimg Василина Копытко
Фото: Лошадь в Чернобыльской зоне (фото: Чернобыльский Радиационно-экологический Биосферный Заповедник/Facebook)

Несмотря на распространенные страхи, у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Влияние радиации есть, но оно не проявляется в виде очевидных аномалий.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Главное:

  • Отсутствие аномалий: Ученые не фиксируют в Чернобыльской зоне животных с видимыми внешними отклонениями.
  • Естественный отбор: Особи с мутациями, ослабляющими организм, не выживают в дикой природе.
  • Уровень радиации: Текущее облучение в зоне отчуждения недостаточно для того, чтобы вызвать массовые визуальные аномалии у крупных млекопитающих.
  • Сложные исследования: Влияние радиации изучают на уровне генетики и физиологии (в частности на мышах) вместе со специалистами Фукусимского университета.
  • Позиция заповедника: Основная работа ученых сейчас сосредоточена на мониторинге численности популяций и естественном распределении видов на территории.

Видны ли мутации у животных

По словам ученого, даже во время отлова животных никаких внешних отклонений обычно не наблюдается.

"Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются", - пояснил он.

Чтобы выявить возможные изменения, необходимы сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Такие работы проводят совместно с Институтом ядерных исследований НАН Украины и Фукусимским университетом.

Каково реальное влияние радиации

Исследования проводят преимущественно на мышах, проверяя различные показатели - от уровня глюкозы до цитогенетических изменений.

В то же время нынешний уровень облучения в зоне не является таким, чтобы вызвать массовые аномалии.

"Уровни облучения сейчас не такие, чтобы у животных происходили аномалии", - отметил Вишневский.

Животные с мутациями не выживают (инфографика РБК-Украина)

Почему "мутантов" не видно

Ученый объясняет: даже если мутации возникают, они редко проявляются внешне, ведь такие животные не выживают.

"Если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание", - подчеркнул он.

В природе любые отклонения, ослабляющие жизнеспособность, приводят к гибели особи еще до того, как это станет заметно.

Что исследуют в заповеднике

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике основное внимание уделяют не мутациям, а численности и распределению видов.

Влияние радиации на организмы детально изучают радиобиологи профильных учреждений, в частности Института ядерных исследований.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Чернобыльской зоне отчуждения зацвело редкое растение - сон-трава, занесенная в Красную книгу Украины. Ученые отмечают, что его нужно беречь и не срывать, а также отмечают, что появление этого цветка является важным для природы региона.

Также мы писали, что в центре Чернобыля впервые за два десятилетия заметили группу белых аистов, которые сделали там остановку. Специалисты считают, что это может свидетельствовать об изменениях в поведении и популяции птиц, ведь раньше они только пролетали эту территорию без длительных остановок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
