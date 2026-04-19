Есть ли мутанты в Чернобыльской зоне? Ученый рассказал, что происходит с животными
Несмотря на распространенные страхи, у животных в Чернобыльской зоне не фиксируют массовых видимых мутаций. Влияние радиации есть, но оно не проявляется в виде очевидных аномалий.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.
Главное:
- Отсутствие аномалий: Ученые не фиксируют в Чернобыльской зоне животных с видимыми внешними отклонениями.
- Естественный отбор: Особи с мутациями, ослабляющими организм, не выживают в дикой природе.
- Уровень радиации: Текущее облучение в зоне отчуждения недостаточно для того, чтобы вызвать массовые визуальные аномалии у крупных млекопитающих.
- Сложные исследования: Влияние радиации изучают на уровне генетики и физиологии (в частности на мышах) вместе со специалистами Фукусимского университета.
- Позиция заповедника: Основная работа ученых сейчас сосредоточена на мониторинге численности популяций и естественном распределении видов на территории.
Видны ли мутации у животных
По словам ученого, даже во время отлова животных никаких внешних отклонений обычно не наблюдается.
"Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются", - пояснил он.
Чтобы выявить возможные изменения, необходимы сложные исследования - на уровне генетики, крови и физиологии. Такие работы проводят совместно с Институтом ядерных исследований НАН Украины и Фукусимским университетом.
Каково реальное влияние радиации
Исследования проводят преимущественно на мышах, проверяя различные показатели - от уровня глюкозы до цитогенетических изменений.
В то же время нынешний уровень облучения в зоне не является таким, чтобы вызвать массовые аномалии.
"Уровни облучения сейчас не такие, чтобы у животных происходили аномалии", - отметил Вишневский.
Животные с мутациями не выживают (инфографика РБК-Украина)
Почему "мутантов" не видно
Ученый объясняет: даже если мутации возникают, они редко проявляются внешне, ведь такие животные не выживают.
"Если мутации накапливаются, то это путь к выбытию из марафона на выживание", - подчеркнул он.
В природе любые отклонения, ослабляющие жизнеспособность, приводят к гибели особи еще до того, как это станет заметно.
Что исследуют в заповеднике
В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике основное внимание уделяют не мутациям, а численности и распределению видов.
Влияние радиации на организмы детально изучают радиобиологи профильных учреждений, в частности Института ядерных исследований.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Чернобыльской зоне отчуждения зацвело редкое растение - сон-трава, занесенная в Красную книгу Украины. Ученые отмечают, что его нужно беречь и не срывать, а также отмечают, что появление этого цветка является важным для природы региона.
Также мы писали, что в центре Чернобыля впервые за два десятилетия заметили группу белых аистов, которые сделали там остановку. Специалисты считают, что это может свидетельствовать об изменениях в поведении и популяции птиц, ведь раньше они только пролетали эту территорию без длительных остановок.