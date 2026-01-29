Чи доведеться киянам платити за опалення, якого немає: що буде в платіжках

Читайте також: Коли на Троєщині повернуть тепло і чи доведеться рити ями: інтерв'ю з Максимом Бахматовим

Головне:

99,9% київських будинків обладнані лічильниками, тому нарахування відбуваються за фактом споживання.

Лічильник множить об'єм води на її температуру. Якщо вода холодна - Гігакалорії не рахуються, отже, платити за неї не доведеться.

Мешканцям не потрібно нікуди звертатися для перерахунку - прилад сам зафіксує відсутність тепла.

Сума за реально спожите будинком тепло ділиться між квартирами пропорційно їхній площі.

Суми в платіжках за опалення будуть меншими

У Києві практично 99,9% житлового фонду обладнані будинковими лічильниками тепла, розповів експерт. І саме не основі їх показників формуються платіжки.

"Скільки тепла надійшло в будинок, стільки лічильник показав і стільки будуть платити споживачі. Загальнобудинковий лічильник розподіляє загальний показник по квартирах, пропорційно їх площі. Така система", - зазначив він.

Якщо протягом дня температура батарей змінюється або вони бувають абсолютно холодними, то це означає, що теплоносій не надходить в будинок або температура подачі води знижена. Це теж буде відображатися в оплаті послуги.

"Лічильник рахує гігакалорії. Система проста: температура теплоносія множиться на обсяг носія і виходять гігакалорії. Холодніше - значить показник буде менше, тепліше - показник більше. Лічильник - це неупереджений механізм", - пояснив Сергієнко.

Питання - відповідь (FAQ):

Як розраховується сума оплати для окремої квартири?

Загальнобудинковий лічильник фіксує, скільки всього тепла надійшло у будинок. Цей загальний показник розподіляється між усіма квартирами пропорційно до їхньої площі.

Чи в усіх будинках Києва є лічильники?

Так, покриття майже повне. Експерт зазначає, що 99,9% житлового фонду Києва обладнані будинковими лічильниками тепла.

Чи потрібно подавати заяву на перерахунок, якщо не було тепла?

Якщо у будинку є лічильник, перерахунок відбувається автоматично, оскільки прилад фіксує лише фактично спожите тепло.

