Придется ли киевлянам платить за отопление, которого нет: что будет в платежках

Из-за российских обстрелов тысячи многоэтажек в Киеве на несколько дней оказываются без отопления. По состоянию на вечер 28 января без тепла оставались 693 дома.
РБК-Украина расспросило директора аналитически-исследовательского центра "Институт города" Александра Сергиенко о том, как рассчитываются суммы в платежках за отопление и нужно ли будет киевлянам платить за дни, когда в домах не было тепла.
В Киеве практически 99,9% жилого фонда оборудованы домовыми счетчиками тепла, рассказал эксперт. И именно не основе их показателей формируются платежки.
"Сколько тепла поступило в дом, столько счетчик показал и столько будут платить потребители. Общедомовой счетчик распределяет общий показатель по квартирам, пропорционально их площади. Такая система", - отметил он.
Если в течение дня температура батарей меняется или они бывают абсолютно холодными, то это означает, что теплоноситель не поступает в дом или температура подачи воды снижена. Это тоже будет отображаться в оплате услуги.
"Счетчик считает гигакалории. Система простая: температура теплоносителя умножается на объем носителя и получаются гигакалории. Холоднее - значит показатель будет меньше, теплее - показатель больше. Счетчик - это беспристрастный механизм", - пояснил Сергиенко.
Как рассчитывается сумма оплаты для отдельной квартиры?
Во всех ли домах Киева есть счетчики?
Нужно ли подавать заявление на перерасчет, если не было тепла?
Как счетчик понимает, что батареи были едва теплыми?