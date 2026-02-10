Чи доставили ядерну зброю в Білорусь: відповідь Тихановської

Ядерний шантаж і гібридна війна

"Ми не маємо доказів, що ця зброя вже є в Білорусі, але вона завжди є в регіоні. Вони провокують і хочуть здаватися сильнішими. Вони хочуть, щоб Європа приділяла більше уваги власній безпеці, а не, наприклад, допомозі Україні", - розповіла співрозмовниця.

За її словами, подібні заяви та дії Мінська є частиною гібридної війни, яку режим Лукашенка веде разом із Росією.

Тихановська наголосила, що білоруська влада намагається створити ілюзію загрози, аби вплинути на позицію Заходу щодо підтримки України.

"Це також гібридна атака і гібридна війна, і Лукашенко є співучасником", - додала Тихановська.

Роль Лукашенка у війні проти України

Опозиціонерка також підкреслила, що всі можливі кроки на шкоду Україні з боку Лукашенка вже були зроблені та можуть продовжуватися надалі.

"Тому, якщо хтось каже, що Лукашенко не винен або що він не може бути настільки поганим, повірте мені, все погане, що Лукашенко міг зробити Україні, він уже зробив і продовжуватиме робити", - сказала співрозмовниця.

Тихановська також зауважила, що відсутність прямого вторгнення білоруських військ в Україну не є заслугою Олександра Лукашенка.

За її словами, це стало можливим "завдяки білоруській громадськості, яка категорично засуджує цю війну".

Загроза для України та Європи

Окрім цього, опозиціонерка звернула увагу, що мінський режим продовжує гібридну атаку проти Польщі, Литви та Латвії (йдеться про примусову посадку літака Ryanair з білоруським опозиціонером Романом Протасевичем на борту у 2021 році, - ред.), міграційні атаки. Вона зазначила, що "це тільки початок".

"Доки Лукашенко служить Росії, не буде безпеки в Україні та для наших західних друзів", - резюмувала Тихановська.