Чи досі українці згуртовані? Демограф пояснила, що нас "тримає" під час війни

Середа 03 грудня 2025 15:39
UA EN RU
Чи досі українці згуртовані? Демограф пояснила, що нас "тримає" під час війни Фото: Українці під час війни стали більш згуртованими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва, Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук

В Україні рівень суспільної єдності з 2022 року зріс до безпрецедентних масштабів, а формування політичної нації різко прискорилося.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В. Птухи Елла Лібанова.

За її словами, повномасштабне вторгнення змінило українців у кількох ключових аспектах. По-перше, суспільство стало значно згуртованішим - такого рівня єдності не було раніше. По-друге, українці дедалі менше зважають на етнічне походження та дедалі більше відчувають себе частиною однієї політичної нації.

Лібанова наголошує, що навіть попри падіння рівня життя, зростання цін та постійні ризики, довіра до держави та місцевої влади підвищилася. Важливу роль у цьому, за її словами, відіграла децентралізація, завдяки якій країна змогла ефективніше організувати оборону, зокрема тероборону у 2022 році.

Попри втому від війни, нічні обстріли й нестабільність, більшість українців не втрачають рішучості. Демограф пояснює це усвідомленням, що іншого виходу немає: у разі поразки не буде ані України, ані української нації. Саме це глибоке розуміння, за її словами, й утримує суспільство разом уже третій рік повномасштабної війни.

Раніше РБК-Україна писало, що більшість українців схиляються до ідеї припинення війни через переговори й пошук компромісів, але лише за умови отримання реальних міжнародних гарантій безпеки. Опитування показує: 59% підтримують компромісний варіант завершення бойових дій, тоді як лише 20% - продовження війни до повернення всіх територій.

Також ми розповідали, що українці наприкінці року почуваються виснаженими, а також про те, як можна впоратися з цим станом.

