До сих пор ли украинцы сплочены? Демограф объяснила, что нас "держит" во время войны

Среда 03 декабря 2025 15:39
До сих пор ли украинцы сплочены? Демограф объяснила, что нас "держит" во время войны Фото: Украинцы во время войны стали более сплоченными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева, Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук

В Украине уровень общественного единства с 2022 года вырос до беспрецедентных масштабов, а формирование политической нации резко ускорилось.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины им. М.В. Птухи Элла Либанова.

По ее словам, полномасштабное вторжение изменило украинцев в нескольких ключевых аспектах. Во-первых, общество стало значительно более сплоченным - такого уровня единства не было раньше. Во-вторых, украинцы все меньше обращают внимание на этническое происхождение и все больше чувствуют себя частью одной политической нации.

Либанова отмечает, что даже несмотря на падение уровня жизни, рост цен и постоянные риски, доверие к государству и местной власти повысилось. Важную роль в этом, по ее словам, сыграла децентрализация, благодаря которой страна смогла эффективнее организовать оборону, в частности тероборону в 2022 году.

Несмотря на усталость от войны, ночные обстрелы и нестабильность, большинство украинцев не теряют решимости. Демограф объясняет это осознанием, что другого выхода нет: в случае поражения не будет ни Украины, ни украинской нации. Именно это глубокое понимание, по ее словам, и удерживает общество вместе уже третий год полномасштабной войны.

Ранее РБК-Украина писало, что большинство украинцев склоняются к идее прекращения войны через переговоры и поиск компромиссов, но только при условии получения реальных международных гарантий безопасности. Опрос показывает: 59% поддерживают компромиссный вариант завершения боевых действий, тогда как лишь 20% - продолжение войны до возвращения всех территорий.

Также мы рассказывали, что украинцы в конце года чувствуют себя истощенными, а также о том, как можно справиться с этим состоянием.

