Чи допоможуть F-16 прорвати оборону РФ на сході та півдні України: відповідь ЗСУ

Використання українськими військами винищувачів F-16 відіграє досить серйозну роль і обов'язково відобразиться на фронті. Для прориву оборони окупантів потрібно буде спланувати відповідну операцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Авіація сама по собі без піхоти без танкових підрозділів вона не відіграє такої ключової ролі. Звичайно це все має бути в комплексі з попереднього планування злагоджених дій партнерів, наших союзників і також сусідів які безпосередньо беруть участь зліва та справа", - йдеться у заяві.

Євлаш пояснив, що це має бути спланована операція в поєднанні із новими зразками озброєнь, які все ще продовжують надходити. Також військові будуть повинні використовувати високоточне далекобійне озброєння, таке як HIMARS, а також ракети Storm Shadow/SCALP EG.

F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ пояснив, що все це звичайно відіграє досить серйозну роль і морально-психологічну, і загалом відобразиться на фронті.

"Більше того, винищувачі F-16 варто розглядати як комплексну систему, яка зможе звичайно наносити вогневе ураження по всім типам цілей, як повітряним, наземним та морським. Тому будемо очікувати постачання нам цих надзвичайно необхідних потрібних літаків і будемо дивитися за ситуацію, як буде складатися оперативна обстановка", - пояснив Євлаш.

F-16 для України

Низка країн Європи в рамках авіаційної коаліції погодилися провести навчання для українських пілотів на винищувачах F-16.

При цьому Нідерланди, Данія і Норвегія погодилися надати Україні щонайменше 61 винищувач.

За даними The Wall Street Journal, українські та західні офіційні особи очікують, що українські пілоти на західних винищувачах F-16 почнуть виконувати бойові завдання вже цієї зими. Тим часом у Нідерландах вважають, що Україна отримає винищувачі вже наступного року.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомляв, що Україні необхідно близько 128 літаків для отримання переваги в небі та заміни старого авіапарку.