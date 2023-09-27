Помогут ли F-16 прорвать оборону РФ на востоке и юге Украины: ответ ВСУ

Использование украинскими войсками истребителей F-16 играет достаточно серьезную роль и обязательно отразится на фронте. Для прорыва обороны оккупантов нужно будет спланировать соответствующую операцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Авиация сама по себе без пехоты без танковых подразделений она не играет такой ключевой роли. Конечно это все должно быть в комплексе с предварительным планированием слаженных действий партнеров, наших союзников и также соседей, которые непосредственно участвуют слева и справа", - говорится в заявлении.

Евлаш пояснил, что это должна быть спланированная операция в сочетании с новыми образцами вооружений, которые все еще продолжают поступать. Также военные будут должны использовать высокоточное дальнобойное вооружение, такое как HIMARS, а также ракеты Storm Shadow/SCALP EG.

F-16 повлияет на ситуацию на фронте

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ пояснил, что все это обычно играет достаточно серьезную роль и морально-психологическую, и в целом отразится на фронте.

"Более того, истребители F-16 следует рассматривать как комплексную систему, которая сможет обычно наносить огневое поражение по всем типам целей, как воздушным, наземным и морским. Поэтому будем ожидать поставки нам этих чрезвычайно необходимых нужных самолетов и будем смотреть за ситуацию, как будет складываться оперативная обстановка", - пояснил Евлаш.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы в рамках авиационной коалиции согласились провести обучение для украинских пилотов на истребителях F-16.

При этом Нидерланды, Дания и Норвегия согласились предоставить Украине минимум 61 истребитель.

По данным The Wall Street Journal, украинские и западные официальные лица ожидают, что украинские пилоты на западных истребителях F-16 начнут выполнять боевые задания уже этой зимой. Между тем, в Нидерландах считают, что Украина получит истребители уже в следующем году.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что Украине необходимо около 128 самолетов для получения преимущества в небе и замены старого авиапарка.