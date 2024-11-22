Чи дійсно РФ може вдарити по урядовому кварталу в Києві: думка експерта

Російська Федерація дійсно може завдати удару по урядовому кварталу Києва. Але це означатиме перехід реальних "червоних ліній".

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, Росія дійсно може завдати удару по урядовому кварталу. Але це означатиме перехід не тих вигаданих "червоних ліній", які креслить Москва, а реальних "червоних ліній". Адже це буде удар по пунктах ухвалення рішень.

"Такі можливості є і наше керівництво до цього готове. Чи готові вони так йти ва-банк? Я думаю, що після цього "Кедра" чи "Орєшніка" вони візьмуть паузу, щоб на дипломатичному полі перетискати наших західних партнерів. Тому ймовірність така завжди залишається, і ударів по Києву, і ударів балістикою середньої дальності," - розповів Жмайло.

На його думку, Росія може не мати стільки нахабства для того, щоб завдати подібного удару.

"Скоріш за все вона буде це робити дозовано. У них точно є запас на два-три масовані удари, як ми бачили на початку тижня", - підкреслив він.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Верховна Рада скасувала засідання, яке мало відбутися цієї п'ятниці, 22 листопада. Також апарат парламенту було переведено на дистанційну роботу.

У мережі поширювалась інформація, що таке рішення нібито пов'язано із загрозою російського удару.