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Действительно ли РФ может ударить по правительственному кварталу в Киеве: мнение эксперта

Пятница 22 ноября 2024 18:35
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Действительно ли РФ может ударить по правительственному кварталу в Киеве: мнение эксперта Иллюстративное фото: эксперт рассказал, может ли РФ ударить по правительственному кварталу в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация действительно может нанести удар по правительственному кварталу Киева. Но это означает переход реальных "красных линий".

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, Россия действительно может нанести удар по правительственному кварталу. Но это означает переход не тех вымышленных "красных линий", которые чертит Москва, а реальных "красных линий".

"Такие возможности есть и наше руководство к этому готово. Готовы ли они так идти ва-банк? Я думаю, что после этого "Кедра" или "Орешника" они примут паузу, чтобы на дипломатическом поле пережимать наших западных партнеров. Поэтому вероятность такова всегда остается, и ударов по Киеву, и ударов баллистики средней дальности," - рассказал Жмайло.

По его мнению, Россия может не иметь столько наглости для того, чтобы нанести подобный удар.

"Скорее всего, она будет это делать дозированно. У них точно есть запас на два-три массированных удара, как мы видели в начале недели", - подчеркнул он.

Напомним, вчера стало известно, что Верховная Рада отменила заседание, которое должно было состояться в эту пятницу, 22 ноября. Также аппарат парламента был переведен на дистанционную работу.

В сети распространялась информация, что такое решение связано с угрозой российского удара.

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