Чи дійде пил із Сахари до України? Офіційна відповідь синоптиків

Що зараз "бачить" супутник над Європою

За словами експерта, станом на день, 13 квітня, "над нами і, в принципі, над Європою - не спостерігається навіть цього пилу".

"Він здебільшого зосереджений над Середземним морем. Тому що там - ближче в цілому до Сахари", - пояснив Семиліт.

Він зауважив водночас, що про прогноз наразі не йдеться.

"Ми лише спостерігаємо за тим, чи є ось цей осад в повітрі абощо. Ми, в принципі, цього не прогнозуємо", - уточнив фахівець.

Чи варто говорити про якісь "тривожні передумови"

Семиліт розповів, що станом на зараз, виходячи з даних супутника, "над Європою поки що такого (якоїсь страшної хмари пилу чи чогось подібного, - Ред.) немає".

"Що буде надалі - все залежить від того, як буде рухатись повітряна маса над Європою. Але для України, в принципі, наслідків як таких - не буде", - поділився спеціаліст.

Він додав, що "зараз хмари прям такої, або ще чогось - немає".

"Якщо, дійсно, будуть фіксуватись якісь пилові бурі, або ще щось - ми, звісно, будемо попереджати... Але поки що передумов, як таких, немає", - констатував синоптик.

Чи може пил "забруднити" небо над Україною

На думку спеціаліста, навіть якщо до України щось і "дійде", то "не те, що там буде пил, як пилова буря".

"Це, можливо, буде просто як запиленість повітря на висотах", - поділився представник УкрГМЦ.

Він зауважив, що такий пил на людей зазвичай навіть не впливає, адже "є скрізь".

"Навіть від тих самих машин на дорозі, від будівництва. Тобто пил є постійно", - пояснив Семиліт.

Не менш важливо, за його словами, й те, що "в нас зараз так рухається повітряна маса, що не з півдня, а, здебільшого, з північно-західного напрямку, з заходу".

"Тобто якихось прям таких величезних наслідків або якоїсь шкоди цей пил завдати не може. Це просто може бути як запиленість повітря", - додав експерт.

Насамкінець він нагадав, що зараз над Україною "більше вологи в повітрі".

"Тому ось ці пилинки - вони будуть мікроскопічні та можуть слугувати як ядра конденсації для утворення хмарності абощо", - підсумував Семиліт.