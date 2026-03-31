Чи діятимуть графіки? Чого чекати щодо світла в Україні 1 квітня

21:05 31.03.2026 Вт
2 хв
В "Укренерго" порадували позитивним прогнозом
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: 1 квітня українці цілий день будуть зі світлом (Getty Images)

В середу, 1 квітня, в усіх областях України діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram.

Протягом доби для промислових споживачів з 12:00 до 17:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

В "Укренерго" повідомили, що причиною запровадження обмежень є наслідки ворожих комбінованих обстрілів енергетичних об'єктів України.

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Варто зазначити, що сьогодні, 31 березня, в Україні також не діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Обмеження стосуються лише промислових споживачів з 18:00 до 22:00.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, починаючи з осені 2025 року росіяни відновили регулярні атаки на енергетику України. Ще інтенсивніші обстріли почалися взимку, під час аномальних морозів. Тоді внаслідок масштабних комбінованих атак міста близько доби, а деякі й довше, залишалися без світла, води та тепла.

З настанням весни атаки зменшилися, а ситуація покращилася. Однак днями в Україні знову почали вводити графіки. Причиною цього стали пошкодження росіянами об'єктів, які потрібні для передачі електроенергії.

Згідно з прогнозом директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, який він озвучив у коментарі РБК-Україна, графіки можуть перестати застосовувати до травня-червня. Потім у липні-серпні, коли буде пік споживання через спеку, заходи обмеження споживання можуть повернути.

