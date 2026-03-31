Будут ли действовать графики? Чего ждать со светом в Украине 1 апреля

В среду, 1 апреля, во всех областях Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.
В течение суток для промышленных потребителей с 12:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.
В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что сегодня, 31 марта, в Украине также не действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Ограничения касаются только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.
Напомним, начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате масштабных комбинированных атак города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.
С наступлением весны атаки уменьшились, а ситуация улучшилась. Однако на днях в Украине снова начали вводить графики. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.
Согласно прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который он озвучил в комментарии РБК-Украина, графики могут перестать применять до мая-июня. Затем в июле-августе, когда будет пик потребления из-за жары, меры ограничения потребления могут вернуть.