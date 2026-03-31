Будут ли действовать графики? Чего ждать со светом в Украине 1 апреля

В течение суток для промышленных потребителей с 12:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что сегодня, 31 марта, в Украине также не действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Ограничения касаются только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате масштабных комбинированных атак города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.