RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Будут ли действовать графики? Чего ждать со светом в Украине 1 апреля

21:05 31.03.2026 Вт
2 мин
В "Укрэнерго" порадовали положительным прогнозом
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: 1 апреля украинцы целый день будут со светом (Getty Images)

В среду, 1 апреля, во всех областях Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram.

Читайте также: Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике из-за российских ударов по Украине

В течение суток для промышленных потребителей с 12:00 до 17:00 будут действовать графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" сообщили, что причиной введения ограничений являются последствия вражеских комбинированных обстрелов энергетических объектов Украины.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что сегодня, 31 марта, в Украине также не действуют графики почасовых отключений света для бытовых потребителей. Ограничения касаются только промышленных потребителей с 18:00 до 22:00.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате масштабных комбинированных атак города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

С наступлением весны атаки уменьшились, а ситуация улучшилась. Однако на днях в Украине снова начали вводить графики. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

Согласно прогнозу директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который он озвучил в комментарии РБК-Украина, графики могут перестать применять до мая-июня. Затем в июле-августе, когда будет пик потребления из-за жары, меры ограничения потребления могут вернуть.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УкрэнергоГрафики отключения светаЭлектроэнергия