Чи дають субсидію власникам земельних паїв в Україні: відповідь ПФУ

Власники паїв нерідко хвилюються, чи не завадить додатковий дохід від землі отримати субсидію. У Пенсійному фонді пояснили, як все працює насправді - чи впливає орендна плата на виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби ПФУ.

Головне: Чи може пай "завадити" субсидії : якщо земельний пай не приносить доходу, на призначення та розмір житлової субсидії він не впливає.

: якщо земельний пай не приносить доходу, на призначення та розмір житлової субсидії він не впливає. Дохід враховується : якщо земельний пай здається в оренду, Пенсійний фонд враховує отриманий прибуток при обчисленні розміру виплат.

: якщо земельний пай здається в оренду, Пенсійний фонд враховує отриманий прибуток при обчисленні розміру виплат. Оплата "продуктами": орендна плата за пай у натуральній формі оцінюється як відповідна сума (грошовий еквівалент), дані про це фіксуються та передаються до ПФУ.

Чи впливає наявність земельного паю на призначення субсидії

Питання "чи призначать житлову субсидію, якщо член домогосподарства має земельний пай" - може бути важливим для багатьох українців.

З огляду на це у Пенсійному фонді розповіли, що при призначенні житлової субсидії дохід, який приносить домогосподарству земельний пай (за період, коли його отримано), насправді враховується.

Тобто "розмір субсидії обчислюється з урахуванням доходу, отриманого за пай".

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Якщо ж орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт.

У ПФУ пояснили, що в ньому "зазначається грошовий еквівалент вартості орендної плати".

Уточнюється, що інформація про суму отриманого власником земельного паю доходу надходить до Пенсійного фонду шляхом електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

Але у випадку, якщо земельний пай не приносить домогосподарству доходу, його наявність не впливає на призначення та розмір житлової субсидії.

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Коли земельний пай в Україні - "повноцінний"

Варто зазначити, що в цілому пай - це земельна частка, яку передавали у приватну власність працівникам колишніх колгоспів чи сільськогосподарських кооперативів (у процесі розпаювання земель).

Тоді люди отримували ділянки землі:

без чітко визначених меж;

без кадастрового номера;

без сформованої земельної ділянки.

Тобто пай по суті є часткою в колективній власності, підтвердженою сертифікатом.

Тим часом земельна ділянка - це вже сформований об'єкт із:

визначеними межами;

кадастровим номером;

внесенням до Державного земельного кадастру;

зареєстрованим правом власності.

Отже, допоки пай існує як "сертифікат" - йдеться лише про право на землю.

Щоб повноцінно нею розпоряджатися (продавати, здавати в оренду, передавати у спадок), необхідно виділити пай в натурі та здійснити всі необхідні процедури - до реєстрації права власності.