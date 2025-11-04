Чи чекати підвищення цін на квитки в поїздах: що кажуть в Укрзалізниці

За словами Перцовського, доходи "Укрзалізниці" від пасажирських перевезень далекого сполучення у 2025 році складуть близько 7 млрд гривень, тоді як витрати - 20 млрд гривень.

"Різницю покриють з держбюджету", - зазначив він.

Міністр фінансів Сергій Марченко уточнив, що необхідні кошти буде виділено з резервного фонду державного бюджету.

Збитки зростають через ситуацію на фронті

Як пояснив голова "Укрзалізниці", фінансовий стан компанії погіршився, оскільки доходи від вантажних перевезень уже другий рік поспіль не компенсують збитки від пасажирських перевезень.

"У 2024 році збитки були відносно незначними, а цього року вони суттєво зросли через зміну ситуації на фронті та скорочення перевезень вугілля і металургійної продукції. Це пов’язано зі зменшенням виробництва та руйнуванням підприємств у цих галузях", - зазначив він.

Тарифи для пасажирів поки не зростатимуть

Наступного року підвищення вартості квитків у соціальному сегменті не планується.

В "Укрзалізниці" наголосили, що для збалансування фінансів замість підвищення тарифів планують поступово впроваджувати систему ПСО (Public Service Obligations) - аналогічну тій, що застосовується для забезпечення населення та підприємств ТКЕ газом за регульованими цінами.

Нові правила фінансування перевезень

Після запровадження ПСО планується змінити державний бюджет і передбачити у ньому видатки на компенсацію збитків "Укрзалізниці" у розмірі від 16 млрд гривень.

"У 2026 році компенсація збитків компанії з держбюджету може сягнути 16 млрд гривень", - додав Перцовський.