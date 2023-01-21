ua ru
Сб, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чи чекати дощів? Синоптики розповіли про погоду на завтра

Новость на русском →
Україна, Субота 21 січня 2023 13:59
Чи чекати дощів? Синоптики розповіли про погоду на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 22 січня, в Україні дощів не очікуються. Місцями буде туман та вітер, а у Криму до +12 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

"Без істотних опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах невеликий мокрий сніг і дощ", - йдеться в повідомленні.

Туман та вітер

Вночі та вранці у західних і південних областях місцями туман. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура повітря

вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях і Карпатах 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла, у більшості західних та південних областей 4-9° тепла, на Закарпатті, півдні Одеської області і в Криму до 12°.

Як повідомлялось, негода залишила без світла понад 80 населених пунктів у Львівській області. З них 30 повністю знеструмлені.

Нагадаємо, на вихідних, 21-22 січня, на високогір'ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської області прогнозується ймовірність сходу лавин. Українців просять утриматися від походів у гори.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
Дефіцит суттєвий, а виробництво знизилось: в "Укренерго" розповіли про стан енергосистеми
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна