Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)

В воскресенье, 22 января, в Украине дождей не ожидаются. Местами будет туман и ветер, а в Крыму до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки "Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении. Туман и ветер Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве западных и южных областей 4-9° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 12°.