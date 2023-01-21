ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра

Новина українською →
Украина, Суббота 21 января 2023 13:59
Ждать ли дождей? Синоптики рассказали о погоде на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на завтра (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 22 января, в Украине дождей не ожидаются. Местами будет туман и ветер, а в Крыму до +12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

"Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Карпатах небольшой мокрый снег и дождь", - говорится в сообщении.

Туман и ветер

Ночью и утром в западных и южных областях местами туман. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза; днем 0-5° тепла, в большинстве западных и южных областей 4-9° тепла, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму до 12°.

Как сообщалось, непогода оставила без света более 80 населенных пунктов во Львовской области. Из них 30 полностью обесточены.

Напомним, в выходные, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
Дефицит существенный, а производство снизилось: в "Укрэнерго" рассказали о состоянии энергосистемы
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина