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Не время выбрать, с кем вы? Зеленский обратился к Израилю с призывом передать системы ПВО

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Киев, Понедельник 24 октября 2022 18:04
Не время выбрать, с кем вы? Зеленский обратился к Израилю с призывом передать системы ПВО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства.

"Не время ли Израилю избрать, с кем вы? Или с демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы ответите на мои вопросы", - отметил президент Украины.

Зеленский также поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в частности медицинскую, а также медиа страны, которые распространяют правду о войне России против Украины и осуждают российский террор.

"И мы видели: нас поддерживают на Земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе", - добавил глава государства.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина 18 октября официально обратилась в Израиль с просьбой начать поставки систем ПВО.

20 октября Кулеба поговорил с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом о поставках ПВО против иранских дронов. Лапид также отметил, что страна не будет поставлять Украине вооружение, но может предоставить системы предупреждения о ракетных обстрелах или об угрозе дронов для защиты гражданского населения.

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