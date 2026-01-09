Чи був удар "Орєшніка" у Львові: що каже Ігнат та місцева влада

"Нам відомо про те, що вибухи пролунали у Львівській області. У цей час була оголошена ракетна небезпека по всій території України. Було попередження про загрозу застосування балістики. Ймовірно, відбулися пуски з полігону на території РФ "Капустін Яр". Після чого було чутно вибухи у Львівській області", - повідомив Ігнат.

За його словами, нараз вся інша інформація уточнюється.

Місцева влада своєю чергою повідомляє, що поки невідомо, чи здійснювалась атака на Львівщину "Орєшніком" - інформацію нададуть військові, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Водночас він підтвердив приліт по об’єкту критичної інфраструктури - на місці НП сталась пожежв.

"На місці працюють усі відповідні служби, триває ліквідація пожежі. Інформації про постраждалих наразі немає. Цивільні об’єкти та житлові будинки міста не постраждали", - додав чиновник.