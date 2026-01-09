Был ли удар "Орешника" во Львове: что говорит Игнат и местная власть

"Нам известно о том, что взрывы прогремели во Львовской области. В это время была объявлена ракетная опасность по всей территории Украины. Было предупреждение об угрозе применения баллистики. Вероятно, произошли пуски с полигона на территории РФ "Капустин Яр". После чего были слышны взрывы во Львовской области", - сообщил Игнат.

По его словам, сейчас вся остальная информация уточняется.

Местные власти в свою очередь сообщают, что пока неизвестно, осуществлялась ли атака на Львовщину "Орешником" - информацию предоставят военные, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время он подтвердил прилет по объекту критической инфраструктуры - на месте ЧП произошел пожар.

"На месте работают все соответствующие службы, продолжается ликвидация пожара. Информации о пострадавших пока нет. Гражданские объекты и жилые дома города не пострадали", - добавил чиновник.