Чи був "Циркон"? Що відомо про "вундерваффе" Путіна і чи могла РФ запустити ракету по Києву

Що таке ракета "Циркон"

Ракета 3М22 "Циркон" - російська гіперзвукова протикорабельна ракета, яка була створена для заміни важкої протикорабельної ракети П-700, розробленої у 70-80 роках минулого століття.

Про технічні характеристики "Циркону" відомо мало, але з того, що заявляли самі росіяни відомо наступне:

дальність удару - 600-1000 км;

швидкість польоту - до 9 махів;

маса бойової частини - 300-400 кг;

довжина - 8-10 метрів;

рушій - двоступеневий (перший ступінь твердопаливний, другий - повітряно-реактивний).

Ракета може запускатися як з кораблів, так і з наземного комплексу "Бастіон". Також, не виключена можливість запуску "Циркону" з підземного ракетного комплексу берегового базування "Об'єкт-100" в Криму.

Чергова російська "вундерваффе"

Путін презентував "Циркон" у 2019 році, як новітню російську розробку, але, як розповів РБК-Україна Костянтин Криволап, тоді російський диктатор показав "повністю змальований" американський прототип ракети X-51.

"Коли Путін її презентував в 2019 році, там була показана американська гіперзвукова ракета X-51, вірніше її прототип. Американці почали цю програму десь у 2005 році. Росіяни почали її пізніше, але ставили амбітні цілі - швидкість в 10 махів і таке інше", - сказав він.

Фото: американський прототип ракети X-51 (defense.gov)

Окрім швидкості, більшої навіть за заявлену в американському прототипі, росіяни наділили свій "Циркон" нібито "надточною головкою самонаведення". Однак, за словами Криволапа, правдивість цього під питанням, оскільки у всіх протикорабельних ракет однаковий механізм наведення.

"Ти не можеш прив'язатися до рельєфу місцевості, у тебе може бути подавлення GPS, ракета летить по балістичній траєкторії, а коли підлітає до цілі, вмикається оптична головка наведення, яка порівнює зображення з різних ракурсів. Ця система наведення дуже складна, бо мають бути дуже високі обчислювальні можливості самого комплексу на ракеті, щоб порівнювати зображення з різного ракурсу та різної висоти", - зазначив експерт.

Як пояснив Криволап, під час польоту на гіперзвуковій швидкості довкола ракети утворюється хмара плазми, яка унеможливлює передавання радіосигналів, що ускладнює як виявлення цієї ракети за допомогою РЛС, так і наведення самої ракети на ціль.

Питання, за словами Криволапа, виникають і до заявленого повітряно-реактивного двигуна "Циркона". Річ у тім, що розробка такого двигуна велася різними країнами, включно з Радянським Союзом, ще з другої половини минулого століття, але з того часу ніхто суттєво не просунувся.

"З того часу суттєво не просунулися, там дуже багато факторів, які не дають стабільних результатів стосовно запуску двигуна і його роботи. З цією проблемою зіткнулися і американці, і інші країни, які працювали в цьому напрямку", - сказав експерт.

Загалом, "Циркон" - чергова російська "вундерваффе", тобто "дивозброя" справжні можливості якої не відповідають заявленим характеристикам. Показовим є те, що напередодні першої річниці вторгнення в Україну Путін анонсував "масове виробництво" цих ракет для армії РФ, але, як зазначив Криволап, станом на травень минулого року, воно так і не почалося. Варто зазначити, що американських ракет X-51, з яких був змальований "Циркон" виготовили, за відкритими даними, всього чотири.

Варто зазначити, що навіть російська Wikipedia пише про можливість збивати "Циркон" сучасними західними системами ППО, такими як THAAD, Хец-2 і Хец-3, SM-3, SM-6, GBI, PAAMS і SAMP/T (з ракетою Aster 30). Росіяни визнавали, що ці ППО можуть перехоплювати цілі, що летять і з більшими швидкостями, але нібито з урахуванням маневреності "Циркону" вірогідність цього не велика.

Чи запускали "Циркон" по Києву

Після ранкового обстрілу України портал Defense Express опублікував публікацію про те, що над Києвом ймовірно збили російський "Циркон". Однак Повітряні сили повідомляли про збиття лише трьох "Калібрів" та 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Про ймовірне застосування "Циркону" свідчать фотографії уламків на місці падіння одної зі збитих ракет. На уламку видно маркування 3М22, що відповідає кодовій назві "Циркону".

В Defense Express уточнили, що знайдені сьогодні уламки відповідають уламкам іншої невстановленої ракети, яку РФ використала на початку року. Щодо тієї іншої невстановленої ракети також було припущення, що це може бути "Циркон".

Фото: уламки невстановленої ракети, яку збили над Києвом (Defence Express)

Варто також нагадати, що 29 грудня в Запорізькій ОВА також заявляли про удар ракетою "Циркон". Тоді в Повітряних силах не підтверджували, що саме ці ракети застосував ворог, але в розмові з РБК-Україна в Запорізькій ОВА говорили, що за їхніми наявними даними, то була саме ракета "Циркон".

За словами Криволапа, наразі складно сказати, чи дійсно росіяни атакували Київ ракетою "Циркон", але розмір вирви від падіння ракети та повідомлення про політ балістики з півдня в бік столиці, вказують на те, що таку можливість не можна відкидати.

Однак, як наголосив Криволап, якщо "Циркон" йшов би з заявленою в технічних характеристиках швидкістю, то його б навряд чи виявили навіть сучасні РЛС. Залишаються і питання щодо того, звідки саме запускалася ракета, оскільки носій "Циркону" - корабель "Адмірал Горшков" - знаходиться не в Чорному морі.

"Я б до цього повідомлення дуже обережно ставився. Тут є один такий штрих, що носії, які могли б запустити, наприклад "Кинджал", не були зафіксовані. Але є нюанс, там злітало шість Ту-22М3, але вони запустили всього чотири ракети Х-22. Можливо, вони прилаштували цю ракету до цього літака. Теоретично, вони могли її запустити з землі. Можливо, з "Бастіона" чи "Об'єкта 100", - додав він.

Крім того, незрозуміло, яка кількість "Цирконів" насправді була виготовлена в Росії, адже станом на минулий травень їхнє виробництво запущено не було.

"Може у них і було 4-5-10 цих "Цирконів", які вони зробили для тестових пусків. На даному етапі - це гадання на кавовій гущі", - резюмував Криволап.

Масований обстріл України 7 лютого

Сьогодні зранку окупанти випустили ракети по Україні зі стратегічної авіації. Наша протиповітряна оборона збила загалом 44 ворожі цілі, включаючи 15 дронів, на які українські військові "полювали" ще з вечора.

Ракетна атака була націлена в основному на Київ, хоча під обстріл потрапили й Миколаїв та Львівська область. У Голосіївському районі Києва горіла багатоповерхівка, а на лівому березі були пошкоджені електромережі. Загалом від ранкової атаки на Київ постраждали понад 40 людей, а четверо - загинули.

Детальніше про наслідки масованої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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