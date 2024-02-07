Был ли "Циркон"? Что известно о "вундерваффе" Путина и могла ли РФ запустить ракету по Киеву

Что такое ракета "Циркон"

Ракета 3М22 "Циркон" - российская гиперзвуковая противокорабельная ракета, созданная для замены тяжелой противокорабельной ракеты П-700, разработанной в 70-80 годах прошлого века.

О технических характеристиках "Циркона" известно мало, но из того, что заявляли сами россияне, известно следующее:

дальность удара - 600-1000 км;

скорость полета - до 9 махов;

масса боевой части - 300-400 кг;

длина - 8-10 метров;

двигатель - двухступенчатый (первая степень твердотопливная, вторая - воздушно-реактивная).

Ракета может запускаться как с кораблей, так и из наземного комплекса "Бастион". Также не исключена возможность запуска "Циркона" из подземного ракетного комплекса берегового базирования "Объект-100" в Крыму.

Очередная российская "вундерваффе"

Путин представил "Циркон" в 2019 году, как новейшую российскую разработку, но, как рассказал РБК-Украина Константин Криволап, тогда российский диктатор показал "полностью срисованный" американский прототип ракеты X-51.

"Когда Путин ее презентовал в 2019 году, там была показана американская гиперзвуковая ракета X-51, вернее ее прототип. Американцы начали эту программу где-то в 2005 году. Россияне начали ее позже, но ставили амбициозные цели - скорость в 10 махов и прочее", - сказал он.

Фото: американский прототип ракеты X-51 (defense.gov)

Кроме скорости, большей даже заявленной в американском прототипе, россияне наделили свой "Циркон" якобы "сверхточной головкой самонаведения". Однако, по словам Криволапа, правдивость этого под вопросом, поскольку у всех противокорабельных ракет одинаковый механизм наведения.

"Ты не можешь привязаться к рельефу местности, у тебя может быть подавление GPS, ракета летит по баллистической траектории, а когда подлетает к цели, включается оптическая головка наведения, которая сравнивает изображение с разных ракурсов. Эта система наведения очень сложная, потому что должны быть очень высокими вычислительные возможности самого комплекса на ракете, чтобы сравнивать изображения с разного ракурса и разной высоты", - отметил эксперт.

Как пояснил Криволап, во время полета на гиперзвуковой скорости вокруг ракеты образуется облако плазмы, которое делает невозможным передачу радиосигналов, что затрудняет как обнаружение этой ракеты с помощью РЛС, так и наведение самой ракеты на цель.

Вопросы, по словам Криволапа, возникают и к заявленному воздушно-реактивному двигателю "Циркона". Дело в том, что разработка такого двигателя велась разными странами, включая Советский Союз, еще со второй половины прошлого века, но с тех пор никто существенно не продвинулся.

"С тех пор существенно не продвинулись, там очень много факторов, которые не дают стабильных результатов по запуску двигателя и его работе. С этой проблемой столкнулись и американцы, и другие страны, работавшие в этом направлении", - сказал эксперт.

В общем, "Циркон" - очередная российская "вундерваффе", то есть "чудооружие" настоящие возможности которого не отвечают заявленным характеристикам. Показательно то, что в канун первой годовщины вторжения в Украину Путин анонсировал "массовое производство" этих ракет для армии РФ, но, как отметил Криволап, по состоянию на май прошлого года, оно так и не началось. Стоит отметить, что американские ракеты X-51, из которых был срисован "Циркон", изготовили, по открытым данным, всего четыре.

Стоит отметить, что даже российская Wikipedia пишет о возможности сбивать "Циркон" современными западными системами ПВО, такими как THAAD, Хец-2 и Хец-3, SM-3, SM-6, GBI, PAAMS и SAMP/T (с ракетой Aster 30). Россияне признавали, что эти ПВО могут перехватывать цели, летящие и с большими скоростями, но якобы с учетом маневренности "Циркона" вероятность этого не велика.

Запускали ли "Циркон" по Киеву

После утреннего обстрела Украины портал Defense Express опубликовал публикацию о том, что над Киевом, вероятно, сбили российский "Циркон". Однако Воздушные силы сообщали о перехвате только трех "Калибров" и 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

О возможном применении "Циркона" свидетельствуют фотографии обломков на месте падения одной из сбитых ракет. На обломке видна маркировка 3М22, соответствующая кодовому названию "Циркона".

В Defense Express уточнили, что найденные сегодня обломки соответствуют обломкам другой неустановленной ракеты, используемой РФ в начале года. Что касается другой неустановленной ракеты, то было предположение, что это может быть "Циркон".

Фото: обломки неустановленной ракеты, сбитой над Киевом (Defence Express)

Следует также напомнить, что 29 декабря в Запорожской ОВА также заявляли об ударе ракетой "Циркон". Тогда в Воздушных силах не подтверждали, что именно эти ракеты применил враг, но в разговоре с РБК-Украина в Запорожской ОВА говорили, что по их имеющимся данным, это была именно ракета "Циркон".

По словам Криволапа, сложно сказать, действительно ли россияне атаковали Киев ракетой "Циркон", но размер воронки от падения ракеты и сообщения о полете баллистики с юга в сторону столицы, указывают на то, что такую возможность нельзя отбрасывать.

Однако, как подчеркнул Криволап, если "Циркон" шел бы с заявленной в технических характеристиках скоростью, то его вряд ли бы обнаружили даже современные РЛС. Остается и вопрос, откуда именно запускалась ракета, поскольку носитель "Циркона" - корабль "Адмирал Горшков" - находится не в Черном море.

"Я бы к этому сообщению очень осторожно относился. Здесь есть один такой штрих, что носители, которые могли бы запустить, например "Кинжал", не были зафиксированы. Но есть нюанс, там взлетало шесть Ту-22М3, но они запустили всего четыре ракеты Х-22. Возможно, они пристроили эту ракету к этому самолету. Теоретически, они могли ее запустить с земли. Возможно, с "Бастиона" или "Объекта 100", - добавил он.

Кроме того, непонятно, какое количество "Цирконов" действительно было изготовлено в России, ведь по состоянию на прошлый май их производство запущено не было.

"Может, у них и было 4-5-10 этих "Цирконов", которые они сделали для тестовых пусков. На данном этапе - это гадание на кофейной гуще", - резюмировал Криволап.

Массированный обстрел Украины 7 февраля

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, включая 15 дронов, на которые украинские военные "охотились" еще с вечера.

Ракетная атака была нацелена в основном на Киев, хотя под обстрелы попали и Николаев и Львовская область. В Голосеевском районе Киева горела многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. Всего от утренней атаки на Киев пострадали более 40 человек, а четверо погибли.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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