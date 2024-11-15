Чи були нові спроби окупантів зайти в Куп'янськ: в МВА дали відповідь

"Ні, не було (повторних штурмів, - ред.). Це, я так розумію, ворог намагався зненацька захопити, зайти в тил, отримав гідну відсіч і таких спроб вже не робить, розуміючи про те, що буде знищений", - сказав Беседін.

Він зазначив, що окупанти б'ють керованими авіабомбами, реактивними системами залпового вогню та артилерією не лише по населених пунктах, але й по позиціях українських воїнів, щоб завдати якнайбільше втрат.

"Важко, бо ворога дуже багато, живої сили, техніки тощо", - додав він.

скриншот deepstatemap.live