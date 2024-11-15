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Были ли новые попытки оккупантов зайти в Купянск: в ГВА дали ответ

Фото: россияне больше не пытались закрепиться в Купянске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне после попытки прорваться в Купянск Харьковской области больше не пытались зайти в город. Однако бои на этом направлении продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Купянской городской военной администрации Андрея Беседина в эфире телемарафона.

"Нет, не было (повторных штурмов, - ред.). Это, я так понимаю, враг пытался неожиданно захватить, зайти в тыл, получил достойный отпор и таких попыток уже не предпринимает, помня о том, что будет уничтожен", - сказал Беседин.

Он отметил, что оккупанты бьют управляемыми авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией не только по населенным пунктам, но и по позициям украинских воинов, чтобы нанести как можно больше потерь.

"Трудно, потому что врага очень много, живой силы, техники и тому подобное", - добавил он.

скриншот deepstatemap.live

 

Попытка РФ зайти в Купянск

Напомним, на днях Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Часть российских штурмовиков переоделась в форму ВСУ.

Сервис DeepState заявил, что некоторые россияне после уничтожения их техники разбежались по домам в Купянске. По словам местных властей, оккупантов уничтожили, им не удалось закрепиться в городе.

Генштаб ВСУ отмечает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. Детальнее о ситуации в Купянске - в нашем материале.

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