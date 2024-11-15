Были ли новые попытки оккупантов зайти в Купянск: в ГВА дали ответ

"Нет, не было (повторных штурмов, - ред.). Это, я так понимаю, враг пытался неожиданно захватить, зайти в тыл, получил достойный отпор и таких попыток уже не предпринимает, помня о том, что будет уничтожен", - сказал Беседин.

Он отметил, что оккупанты бьют управляемыми авиабомбами, реактивными системами залпового огня и артиллерией не только по населенным пунктам, но и по позициям украинских воинов, чтобы нанести как можно больше потерь.

"Трудно, потому что врага очень много, живой силы, техники и тому подобное", - добавил он.

скриншот deepstatemap.live