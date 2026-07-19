Чи була сьогоднішня атака на Київ найбільшою за кількістю балістики: що каже Ігнат

Атака на Київ 19 липня

У ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є й влучання.

Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.

Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.