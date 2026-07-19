Была ли сегодняшняя атака на Киев самой большой по количеству баллистики: что говорит Игнат

Стоит отметить, что всю ночь Telegram-каналы и мониторы называли сегодняшнюю атаку на Киев самой большой по количеству баллистики.

"Да, сегодня ОДНА ИЗ самых больших атак на Киев с применением ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

Впрочем, по его словам, стоит лишь пересмотреть недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток Киев уже пережил три массированных атаки (сегодня четвертая) с применением фактически такого же количества баллистики, десятков крылатых ракет разных типов и большого количества дронов.

Речь идет об атаках 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Фото: Игнат показал статистику самых массированных атак на Киев за последние 35 дней (Воздушные силы)