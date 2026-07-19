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Чи була сьогоднішня атака на Київ найбільшою за кількістю балістики: що каже Ігнат

10:55 19.07.2026 Нд
2 хв
Скільки таких атак було за останні 35 днів?
aimg Тетяна Степанова
Чи була сьогоднішня атака на Київ найбільшою за кількістю балістики: що каже Ігнат Фото: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
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Сьогоднішня атака Росії на Київ була однією з найбільших із застосуванням балістичних ракет, але не наймасованішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Варто зазначити, що всю ніч Telegram-канали та монітори називали сьогоднішню атаку на Київ найбільшою за кількістю балістики.

"Так, нині ОДНА ІЗ найбільших атак на Київ із застосуванням ракет, що заходять на ціль по балістичній траєкторії", - повідомив Ігнат.

Втім, за його словами, варто лише переглянути нещодавню статистику, аби згадати, що за останні 35 діб Київ уже пережив три масовані атаки (сьогодні четверта) із застосуванням фактично такої ж кількості балістики, десятків крилатих ракет різних типів та великої кількості дронів.

Йдеться про атаки 15 червня, 2 липня та 6 липня.

Фото: Ігнат показав статистику наймасованіших атак на Київ за останні 35 днів (Повітряні сили)

Атака на Київ 19 липня

У ніч на 19 липня Росія атакувала Україну 41 ракетою та 125 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей, зокрема майже всю балістику, однак є й влучання.

Основним напрямком удару був Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.

Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.

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