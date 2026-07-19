Была ли сегодняшняя атака на Киев самой большой по количеству баллистики: что говорит Игнат
Сегодняшняя атака России на Киев была одной из самых больших с применением баллистических ракет, но не самой массированной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.
Стоит отметить, что всю ночь Telegram-каналы и мониторы называли сегодняшнюю атаку на Киев самой большой по количеству баллистики.
"Да, сегодня ОДНА ИЗ самых больших атак на Киев с применением ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории", - сообщил Игнат.
Впрочем, по его словам, стоит лишь пересмотреть недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток Киев уже пережил три массированных атаки (сегодня четвертая) с применением фактически такого же количества баллистики, десятков крылатых ракет разных типов и большого количества дронов.
Речь идет об атаках 15 июня, 2 июля и 6 июля.
Фото: Игнат показал статистику самых массированных атак на Киев за последние 35 дней (Воздушные силы)
Атака на Киев 19 июля
В ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадания.
Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.
В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.
Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.