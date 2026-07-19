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Была ли сегодняшняя атака на Киев самой большой по количеству баллистики: что говорит Игнат

10:55 19.07.2026 Вс
2 мин
Сколько таких атак было за последние 35 дней?
aimg Татьяна Степанова
Была ли сегодняшняя атака на Киев самой большой по количеству баллистики: что говорит Игнат Фото: начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (Getty Images)
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Сегодняшняя атака России на Киев была одной из самых больших с применением баллистических ракет, но не самой массированной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната.

Стоит отметить, что всю ночь Telegram-каналы и мониторы называли сегодняшнюю атаку на Киев самой большой по количеству баллистики.

"Да, сегодня ОДНА ИЗ самых больших атак на Киев с применением ракет, которые заходят на цель по баллистической траектории", - сообщил Игнат.

Впрочем, по его словам, стоит лишь пересмотреть недавнюю статистику, чтобы вспомнить, что за последние 35 суток Киев уже пережил три массированных атаки (сегодня четвертая) с применением фактически такого же количества баллистики, десятков крылатых ракет разных типов и большого количества дронов.

Речь идет об атаках 15 июня, 2 июля и 6 июля.

Фото: Игнат показал статистику самых массированных атак на Киев за последние 35 дней (Воздушные силы)

Атака на Киев 19 июля

В ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей, в том числе почти всю баллистику, однако есть и попадания.

Основным направлением удара был Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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