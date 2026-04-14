Чи будуть завтра відключати світло за графіками: прогноз на 15 квітня

В середу, 15 квітня, відключення електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву " Укренерго ".

Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, нещодавно українцям пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. "Укренерго" назвало головною причиною дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками ворожих атак.

Експерти вважають, що після проходження важкої зими з постійними терактами росіян стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.