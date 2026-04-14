Чи будуть завтра відключати світло за графіками: прогноз на 15 квітня
В середу, 15 квітня, відключення електроенергії в Україні не плануються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".
Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.
Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.
Варто зазначити, що сьогодні, 14 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.
Нагадаємо, нещодавно українцям пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. "Укренерго" назвало головною причиною дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками ворожих атак.
Експерти вважають, що після проходження важкої зими з постійними терактами росіян стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.
Зазначимо, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, не виключає, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.
РБК-Україна також писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт. Це полегшить проходження наступного опалювального сезону.