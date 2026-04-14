Бізнес » Енергетика

Чи будуть завтра відключати світло за графіками: прогноз на 15 квітня

20:55 14.04.2026 Вт
Українців попередили про найважливіші години доби
Валерій Ульяненко
Чи будуть завтра відключати світло за графіками: прогноз на 15 квітня Ілюстративне фото: українців закликали ощадливо споживати електроенергію ввечері (Getty Images)

В середу, 15 квітня, відключення електроенергії в Україні не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго".

Запорізька АЕС залишилась без електропостачання, - МАГАТЕ

Попри те, що обмеження споживання протягом доби застосовуватись не будуть, всіх українців закликали перенести енергоємні процеси на денний час - з 10:00 до 16:00. В цей період робота сонячних станцій найпродуктивніша.

Крім того, в "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію у вечірні години - з 18:00 до 22:00.

Варто зазначити, що сьогодні, 14 квітня, графіки відключення світла в Україні не діють.



Нагадаємо, нещодавно українцям пояснили, чому в Україні знову стали актуальними графіки погодинних відключень. "Укренерго" назвало головною причиною дефіцит потужності в енергосистемі, спричинений наслідками ворожих атак.

Експерти вважають, що після проходження важкої зими з постійними терактами росіян стабілізація енергосистеми можлива вже у квітні. Навантаження на мережі впаде внаслідок підвищення температури та завершення опалювального сезону.

Зазначимо, Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, не виключає, що графіки відключень світла можуть знову застосовувати щодня вже влітку. Це пов'язано із сезонним зростанням рівня споживання.

РБК-Україна також писало, що уряд вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону. Міністр енергетики Денис Шмигаль анонсував будівництво об'єктів нової генерації загальною потужністю 1,3 ГВт. Це полегшить проходження наступного опалювального сезону.

РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
РФ вдарила ракетою по Дніпру: є поранені і загиблі, багато "важких" (фото)
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта