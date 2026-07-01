Чи будуть вимикати світло 2 липня? "Укренерго" зробило обнадійливий прогноз
Після останніх обмежень українці отримали обнадійливу новину. На 2 липня відключення світла не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
В "Укренерго" пояснили, що така ситуація стала можливою завдяки зниженню температури повітря в сусідніх країнах, а також покращенню можливостей для імпорту електроенергії.
Водночас енергетики закликали українців не втрачати пильності та продовжувати ощадливо споживати електроенергію.
Зокрема, громадян просять за можливості обмежити використання потужних електроприладів у вечірні години - з 16:00 до 23:00, коли навантаження на енергосистему традиційно зростає.
Попри відсутність прогнозованих обмежень, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому в "Укренерго" рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та інформацією від операторів систем розподілу.
Нагадаємо, останніми днями в Україні знову запроваджували обмеження електропостачання через підвищене навантаження на енергосистему.
Так, 30 червня через спеку та різке зростання споживання електроенергії "Укренерго" ввело погодинні обмеження для промисловості, бізнесу та побутових споживачів, пояснивши це складною ситуацією в енергосистемі.
Увечері того ж дня користувачі застосунку "Київ Цифровий" почали отримувати повідомлення про екстрені відключення електроенергії у столиці. Водночас ДТЕК і YASNO тоді офіційно не підтвердили запровадження таких обмежень.
Уже 1 липня графіки погодинних відключень почали діяти по всій Україні з 17:00 до 22:00 як для побутових споживачів, так і для бізнесу.