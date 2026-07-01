Світло 1 липня відключатимуть по всій Україні: коли почнуть діяти графіки
В середу, 1 липня, усіх областей України торкнуться відключення електроенергії. Обмеження будуть стосуватись як побутових споживачів, так і промисловості.
В які години чекати на відключення та як дізнатися їхні графіки - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Причини відключень: обмеження застосовуються внаслідок зростання споживання електроенергії через спеку та активне використання кондиціонерів.
- Коли діють графіки: 1 липня відключення відбудуться з 17:00 до 22:00.
- Кого стосується: обмеження торкнуться всіх споживачів - як побутових, так і промисловість з бізнесом (в обсязі 1 черги).
- Як дізнатися графіки: перевірити обмеження можна через застосунок або на сайтах YASNO, а також сайтах чи соцмережах обленерго.
- Як допомогти системі: українців закликали не вмикати одночасно кілька потужних приладів, користуватись ними з 16:00 до 23:00, а також не охолоджувати приміщення кондиціонером нижче 23-24 градусів.
Як відключатимуть світло
За вказівкою "Укренерго" сьогодні в усіх областях України графіки діятимуть:
- з 17:00 до 22:00 - обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 17:00 до 22:00 - погодинні відключення для побутових споживачів запроваджуються графіки погодинних відключень (в обсязі 1 черги).
Де перевірити графіки
Актуальну інформацію щодо відключень по областях можна дізнатися на офіційних сторінках або у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго). Мешканці Києва та Дніпропетровщини можуть користуватись ресурсами YASNO (застосунок, сайт для Києва, сайт для Дніпропетровщини).
Причини запровадження обмежень
В "Укренерго" розповіли, що повернення графіків відключень відбулося через різке зростання споживання електроенергії через спеку, яка охопила всю Україну. Масове використання кондиціонерів призвело до збільшення обсягу енергоспоживання щонайменше на 25%.
Додатково на енергосистему впливають планові ремонти на енергооб'єктах, усунення наслідків російських обстрілів, а також скорочення обсягів імпорту електроенергії.
Як допомогти енергосистемі
Для того, щоб зменшити навантаження на енергетичну систему країни, громадянам необхідно:
- уникати одночасного використання кількох потужних приладів;
- обмежити користування потужними електроприладами з 16:00 до 23:00;
- встановлювати кондиціонер на 23-24 градуси, оскільки охолодження приміщення до 22 градусів і нижче призводить до зростання споживання на 8% за кожен градус.
Енергетики попереджають, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому необхідно стежити за повідомленнями обленерго.