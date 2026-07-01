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Будут ли выключать свет 2 июля? "Укрэнерго" сделало обнадеживающий прогноз

18:43 01.07.2026 Ср
2 мин
Какие факторы помогли избежать отключений света?
aimg Мария Науменко
Будут ли выключать свет 2 июля? "Укрэнерго" сделало обнадеживающий прогноз Фото: генератор возле одного из магазинов в Украине (Getty Images)
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После последних ограничений украинцы получили обнадеживающую новость. На 2 июля отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго".

В "Укрэнерго" объяснили, что такая ситуация стала возможной благодаря снижению температуры воздуха в соседних странах, а также улучшению возможностей импорта электроэнергии.

В то же время, энергетики призвали украинцев не терять бдительности и продолжать экономно потреблять электроэнергию.

В частности, граждан просят по возможности ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Несмотря на отсутствие прогнозируемых ограничений, ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому в "Укрэнерго" рекомендуют следить за официальными сообщениями и информацией от операторов систем распределения.

Напомним, в последние дни в Украине вновь вводились ограничения электроснабжения из-за повышенной нагрузки на энергосистему.

Так, 30 июня из-за жары и резкого роста потребления электроэнергии "Укрэнерго" ввело почасовые ограничения для промышленности, бизнеса и бытовых потребителей, объяснив это сложной ситуацией в энергосистеме.

Вечером того же дня пользователи "Киев Цифровой" начали получать сообщения об экстренных отключениях электроэнергии в столице. В то же время, ДТЭК и YASNO тогда официально не подтвердили введение таких ограничений.

Уже 1 июля графики почасовых отключений начали действовать по всей Украине с 17.00 до 22.00 как для бытовых потребителей, так и для бизнеса.

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