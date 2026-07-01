Будут ли выключать свет 2 июля? "Укрэнерго" сделало обнадеживающий прогноз

После последних ограничений украинцы получили обнадеживающую новость. На 2 июля отключения света не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

В "Укрэнерго" объяснили, что такая ситуация стала возможной благодаря снижению температуры воздуха в соседних странах, а также улучшению возможностей импорта электроэнергии.

В то же время, энергетики призвали украинцев не терять бдительности и продолжать экономно потреблять электроэнергию.

В частности, граждан просят по возможности ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 16:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему традиционно растет.

Несмотря на отсутствие прогнозируемых ограничений, ситуация в энергосистеме может изменяться, поэтому в "Укрэнерго" рекомендуют следить за официальными сообщениями и информацией от операторов систем распределения.