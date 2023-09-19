Чи будуть вибори до Ради наступної весни: що кажуть у Зеленського

У президента Володимира Зеленського ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни. За оцінками деяких джерел, їх вірогідність 50:50.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни ".

Так, у президента Володимира Зеленського розмірковують над проведенням загальнонаціональних виборів наступного року. З одного боку, за графіком цієї осені мали би пройти вибори до Верховної ради, а наступної весни - вибори президента, тему виборів часто згадують західні партнери України. З іншого боку - проведення виборів під час війни вкрай ускладнено, і на Банковій також не впевнені у політичній доцільності цього кроку.

Проти проведення виборів у поточних умовах говорять багато чинників. Не зрозуміло, як залучити до них мільйони виборців, які виїхали за кордон. Щодо цього давно ведеться аналітична робота, але готового рішення поки що ніхто не запропонував. Досвід інших країн, наприклад, Боснії та Герцеговини, в даному випадку нерелевантний (і через масштаб країн, і через те, що на Балканах голосували вже після війни, а не в розпал бойових дій).

Усередині України теж безліч невирішених проблем. Як можна актуалізувати списки виборців, якщо мільйони українців залишили своє рідне житло. Як забезпечити безпеку голосування у прифронтових зонах. Як загалом гарантувати вільну агітацію, доступ медіа та спостерігачів в умовах війни. Як мають працювати ділянки в умовах повітряної тривоги, хто стежитиме за документацією під час можливих перерв (а росіяни цілком можуть по черзі запускати свої МіГи з восьмої ранку до восьмої вечора в день голосування). Як забезпечити участь у виборах українських військових – соціальної групи, яка має безумовно найбільшу довіру в суспільстві. Зрештою, як вибори під час війни можна узгодити з нормами українського законодавства.

Наприклад, штучне скасування військового стану на короткий час (про цю опцію РБК-Україна чуло в кулуарах) загрожує повним колапсом системи державного управління, оскільки військовий стан є фундаментом маси регуляторних актів і у разі його раптового скасування утворюється величезний правовий вакуум.

Ймовірно, якщо не всі, то більшість цих проблем можна було би якось вирішити, якби було знайдено відповідь на інше питання: а чи так треба проводити ці вибори під час війни. Про те, яку позицію у цьому питанні займають США як головний союзник України, РБК-Україна вже писало. Якщо коротко, там озвучують цю проблему, але тиску на нашу владу не чинять. Ймовірно, поки що не чинять.

Ще один аспект - суто політична доцільність. Адже не факт, що наступна Верховна рада виявиться "кращою" – тобто зручнішою та справнішою. Так, нинішній парламент став для Зеленського джерелом нескінченних проблем – від скандалів із поїздками депутатів на відпочинок за кордон або квартир і автомобілів, що казна-звідки у них взялися, і до провалу необхідних законопроектів.

Проте у Раді є близько 150-170 багнетів, на які Зеленський може розраховувати. У наступному парламенті може не бути й такого. Більше того, далеко не факт, що перетворена на умовний "Блок Зеленського" пропрезидентська сила зможе знову отримати монобільшість (принаймні, про це говорять дані закритих соцопитувань, з якими ознайомилося видання). Це означає, що владою доведеться ділитися, а отже, створювати коаліцію – абсолютно новий формат роботи для Зеленського-президента.

"Там блукає привид Гройсмана, який спочатку ніби був свій, а потім взагалі трубку перестав брати", - іронізує співрозмовник РБК-Україна.

Окрім іншого, у поточних українських реаліях вибори - це не так про випуск пари, як про поляризацію суспільства. Достатньо глянути, які навколополітичні пристрасті киплять в українських соцмережах, щоб уявити, на що вони перетворяться, якщо їх полити бензином виборів.

"Ми напівживими виберемося з наших виборів, щоби негайно пірнути у вибори американські. Це комусь на користь піде?" - ставить риторичне питання ще один співрозмовник видання.

Вибори в Україні

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що вибори в Україні поки що провести неможливо. Таку ж думку щодо виборів в Україні, висловив глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, однією з головних проблем в організації виборів залишається голосування українців, які виїхали за кордон, "щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати".

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, що перемога у війні очікується у 2023 році. Проте важко спрогнозувати, коли відбудуться вибори до Верховної ради з огляду на ситуацію на фронті.