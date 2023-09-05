Кулеба пояснив, чому в Україні важко провести вибори під час війни
Провести вибори в Україні під час війни досить важко, адже зараз мільйони громадян перебувають за кордоном, і їм треба дати можливість проголосувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України в інтерв'ю французькому телеканалу France 5.
"Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу", - сказав Кулеба.
Він нагадав, що зараз мільйони українців знаходяться за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.
"Щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати. Є проблема грошей. Всі ці проблеми мають бути вирішені для того, щоб провести вибори", - наголосив міністр.
Вибори в Україні у 2024 році
29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії військового стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.
Сенатор США Ліндсі Грем 24 серпня заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений воєнний стан.
Президент Володимир Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд, та про західних спостерігачів у тому числі й в окопах.
Пізніше сенатор Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.
Пізніше президента України Володимира Зеленського запитали, чи піде він на другий термін, якщо вибори у 2024 році таки відбудуться. Однак прямої відповіді не було. Глава держави лише зазначив, що не покине свою країну під час війни.
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