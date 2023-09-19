Будут ли выборы в Раду следующей весной: что говорят у Зеленского

У президента Владимира Зеленского еще не решили, состоятся ли выборы в Украине следующей весной. По оценкам некоторых источников, их вероятность 50:50.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны ".

Так, у президента Владимира Зеленского размышляют над проведением общенациональных выборов в следующем году. С одной стороны, по графику этой осенью должны пройти выборы в Верховную раду, а следующей весной - выборы президента, тему выборов часто вспоминают западные партнеры Украины. С другой стороны, проведение выборов во время войны крайне затруднено, и на Банковой также не уверены в политической целесообразности этого шага.

Против проведения выборов в текущих условиях говорят многие факторы. Непонятно, как привлечь к ним миллионы уехавших за границу избирателей. В этом отношении давно ведется аналитическая работа, но готового решения пока никто не предложил. Опыт других стран, например, Боснии и Герцеговины, в данном случае нерелевантный (и из-за масштаба стран, и из-за того, что на Балканах голосовали уже после войны, а не в разгар боевых действий).

Внутри Украины тоже множество нерешенных проблем. Как можно актуализировать списки избирателей, если миллионы украинцев покинули свое жилье. Как обеспечить безопасность голосования в прифронтовых зонах. Как гарантировать свободную агитацию, доступ медиа и наблюдателей в условиях войны. Как должны работать участки в условиях воздушной тревоги, кто будет следить за документацией во время возможных перерывов (а россияне вполне могут поочередно запускать свои МиГи с восьми утра до восьми вечера в день голосования). Как обеспечить участие в выборах украинских военных - социальной группы, которая, безусловно, имеет наибольшее доверие в обществе. В конце концов, выборы во время войны согласовать с нормами украинского законодательства.

Например, искусственная отмена военного положения на короткое время (об этой опции РБК-Украина слышала в кулуарах) грозит полным коллапсом системы государственного управления, поскольку военное положение является фундаментом массы регуляторных актов и в случае его внезапной отмены образуется огромный правовой вакуум.

Вероятно, если не все, то большинство этих проблем можно было бы как-то решить, если бы был найден ответ на другой вопрос: так ли нужно проводить эти выборы во время войны. О том, какую позицию по этому вопросу занимают США как главный союзник Украины, РБК-Украина уже писало. Если коротко, там озвучивают эту проблему, но давления на нашу власть не оказывают. Вероятно, пока не оказывают.

Еще один аспект - сугубо политическая целесообразность. Ведь не факт, что следующая Верховная рада окажется "лучшей" - то есть более удобной и исправной. Да, нынешний парламент стал для Зеленского источником бесконечных проблем - от скандалов с поездками депутатов на отдых за границу или квартир и автомобилей, откуда-то у них взявшихся, и до провала необходимых законопроектов.

Однако в Раде есть около 150-170 багнетов, на которые Зеленский может рассчитывать. В следующем парламенте может не быть такого. Более того, далеко не факт, что превращенная в условный "Блок Зеленского" пропрезидентская сила сможет снова получить монобольшинство (по крайней мере, об этом говорят данные закрытых соцопросов, с которыми ознакомилось издание). Это значит, что власти придется делиться, а значит, создавать коалицию - совершенно новый формат работы для Зеленского-президента.

"Там бродит призрак Гройсмана, который сначала будто бы был свой, а потом вообще трубку перестал брать", - иронизирует собеседник РБК-Украина.

Кроме прочего, в текущих украинских реалиях выборы - это не столько о выпуске пара, сколько о поляризации общества. Достаточно посмотреть, какие околополитические страсти кипят в украинских соцсетях, чтобы представить, во что они превратятся, если их полить бензином выборов.

"Мы полуживыми выберемся из наших выборов, чтобы немедленно нырнуть в американские выборы. Это кому-то на пользу пойдет?" - ставит риторический вопрос еще один собеседник издания.

Выборы в Украине

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что выборы в Украине пока провести невозможно. Такое же мнение, касающееся выборов в Украине, высказал глава МИД Дмитрий Кулеба. По его словам, одной из главных проблем в организации выборов, остается голосование выехавших украинцев за границу, "чтобы весь Париж, например, не был заблокирован очередью украинцев, которые будут стоять перед посольством, чтобы проголосовать".

Ранее в интервью РБК-Украина глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк рассказала, что победа в войне ожидается в 2023 году. Однако трудно спрогнозировать, когда состоятся выборы в Верховную раду, учитывая ситуацию на фронте.