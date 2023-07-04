Чи будуть "вагнерівці" повністю перебазовані до Білорусі: відповідь ГУР

Говорити про перебазування до Білорусі всього особового складу ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним поки що зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Що стосується Пригожина в Білорусі, то очевидно він там буватиме. Тобто можна говорити про: перенесення юридичної адреси, використання Білорусі як певного логістичного хабу для можливого перекидання на інші напрямки й, можливо, інші континенти", - сказав Юсов.

Однак, за його словами, вести мову про те, що весь особовий склад ПВК "Вагнера", сили та засоби будуть перебазовані до Білорусі поки що зарано.

"Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, що були озвучені за результатами оцих останніх маршів, заколотів і т. д.", - додав представник ГУР.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних у Росії, завершився домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про відхід Пригожина із частиною найманців до Білорусі.

27 червня стало відомо, що засновник ПВК "Вагнера" знаходиться на території Білорусі. При цьому Лукашенко заявив про бажання прийняти найманців Пригожина до складу своєї армії.

При цьому станом на 1 липня переміщення найманців до Білорусі не фіксували.

За даними ЗМІ, Росія може використати бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі для диверсійних місій.

Низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. У Литві та Латвії заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час перевороту Пригожина. Президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

До того ж у Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через переміщення до країни найманців ПВК "Вагнера".

При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.