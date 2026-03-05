Будут ли украинцы воевать на Ближнем Востоке? В ГУР дали четкий ответ
Украина обладает исключительным боевым опытом перехвата иранских "Шахедов" и готова делиться им с партнерами. Но отправлять свои войска для участия в миссии на Ближнем Востоке не будет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
"Мы имеем экспертизу, чтобы понимать, с какого направления, когда и в какое время они запускают "Шахеды", и по какому маршруту те летят. Это практический опыт наших военных по перехвату", - сказал Скибицкий.
Он отметил, что эффективная оборона против таких угроз базируется на комплексном взаимодействии различных средств.
"Украинская ПВО полагается на многоуровневую координацию - от мобильных огневых групп до зенитно-ракетных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы. Все это должно работать в сложной инкорпорации, а не как отдельный тип вооружения", - добавил представитель ГУР.
Скибицкий акцентировал, что Украина предлагает партнерам интеллектуальный ресурс - уроки, усвоенные под непрерывным огнем.
"Мы не говорим, что собираемся участвовать (в миссиях за рубежом, - ред.) на практике. Но мы предлагаем совместный опыт, поскольку эта угроза остается актуальной для всех", - отметил он.
Помощь Украины в борьбе с "Шахедами"
Напомним, ранее премьер-министр Британии Кир Стармер заявлял, что его страна привлечет экспертов из Украины, чтобы помочь странам Персидского залива сбивать иранские ударные дроны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что он не получал никаких запросов о привлечении украинских экспертов к борьбе с иранскими дронами на Ближнем Востоке.
Зеленский заявил, что Украина может помочь странам Ближнего Востока уничтожать иранские "Шахеды" в случае, если арабские лидеры убедят Москву заключить перемирие.
Украинский президент также предложил странам Персидского залива украинские дроны-перехватчики. Взамен ожидает получить ракеты PAC-3 к системе Patriot, которых Украине остро не хватает.