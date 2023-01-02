UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи будуть в Україні дорожчати квитки на потяги: що кажуть в "Укрзалізниці"

Фото: в Укрзалізниці розповіли, чи будуть дорожчати квитки на потяги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наразі в Україні не збираються підвищувати ціни на квитки на пасажирські потяги, оскільки для багатьох людей це є способом евакуації з регіонів, де тривають бойові дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Перцовського.

"На сьогодні жодних підвищень на пасажирські сполучення ми не впроваджували, звичайно, це робить пасажирські перевезення збитковими. Наша позиція, щоб під час війни не підвищувати тарифи на пасажирські перевезення, тому що для багатьох людей це ще й є способом евакуації", - сказав він.

При цьому Перцовський додав, що у підсумку рішення прийматиме Кабінет Міністрів.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців та Кривого Рогу.

До того ж, УЗ запустила поїзд №810/809 Львів - Ясіня на період новорічних свят.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця