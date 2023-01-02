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Будут ли в Украине дорожать билеты на поезда: что говорят в "Укрзализныце"

Фото: в Укрзализныце рассказали, будут ли дорожать билеты на поезда (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сейчас в Украине не собираются повышать цены на билеты на пассажирские поезда, поскольку для многих людей это способ эвакуации из регионов, где продолжаются боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского.

"На сегодняшний день никаких повышений на пассажирские сообщения мы не внедряли, конечно, это делает пассажирские перевозки убыточными. Наша позиция, чтобы во время войны не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще и является способом эвакуации", - сказал он.

При этом Перцовский добавил, что в итоге решение будет приниматься Кабинетом Министров.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

К тому же, УЗ запустила поезд №810/809 Львов - Ясиня на период новогодних праздников.

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Укрзализныця