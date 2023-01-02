Будут ли в Украине дорожать билеты на поезда: что говорят в "Укрзализныце"

"На сегодняшний день никаких повышений на пассажирские сообщения мы не внедряли, конечно, это делает пассажирские перевозки убыточными. Наша позиция, чтобы во время войны не повышать тарифы на пассажирские перевозки, потому что для многих людей это еще и является способом эвакуации", - сказал он.

При этом Перцовский добавил, что в итоге решение будет приниматься Кабинетом Министров.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда на новогодние праздники во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы и Кривой Рог.

К тому же, УЗ запустила поезд №810/809 Львов - Ясиня на период новогодних праздников.

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