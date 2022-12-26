УЗ призначила додаткові потяги до Західної України: список рейсів
"Укрзалізниця" призначила низку додаткових потягів на новорічні свята до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців, а також до Кривого Рогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Укрзалізниця".
"Ми бачимо, що потрібно більше вагонів у карпатському напрямку з усіх куточків країни, тому ловіть додаткові рейси від "Укрзалізниці", - йдеться в повідомленні.
- 191/192 Київ-Львів
Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 07:44 і з прибуттям о 15:28 у Львові.
Зворотно з 30 грудня о 08:06, прибуває о 15:38.
- 229/230 Київ-Ужгород
Вирушатиме з Києва 29.12.2022 о 20:03 через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 13:23.
Зворотно з 30.12.2022 о 22:21 з поверненням до столиці о 13:40.
- 238/237 Одеса -Ужгород
Вирушатиме з Одеси 29.12.2022 о 17.00 через Жмеринку, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Славське, Мукачеве із прибуттям о 12:02.
Зворотно з 30.12.2022 о 17.00 з поверненням до Одеси об 11:06.
- 216/215 Запоріжжя-Івано-Франківськ
Вирушатиме з Запоріжжя 28 та 30.12.2022 о 13:05 через Львів о 04:58-05:50 до Івано-Франківська о 08:13.
Зворотно 29 та 31.12.2022 о 15:42 через Львів о 18:35-19:10 до Запоріжжя о 12:05.
- 255/256 Київ-Чернівці
Вирушатиме з Києва 28, 29, 30.12.2022 через Івано-Франківськ та Коломию до Чернівців о 05:50.
Зворотно з Буковини 29, 30.12.2022 та 01.01.2023 о 17:38 з поверненням до столиці о 09:22.
- 211/212 Харків-Львів
Вирушатиме з Харкова 29.12.2022 о 13:43 з прибуттям до Львова о 08:27.
Зворотно – о 17:50 зі Львова з прибуттям о 12:13.
Також УЗ призначила ще один "бонусний" рейс до Кривого Рогу, де також різке зростання попиту на квитки:
- 176/175 Київ-Кривий Ріг
Вирушатиме з Києва 30.12.2022 о 06:19 через Миронівку, ст. ім. Т. Шевченка, Олександрію із прибуттям о 15:07.
Зворотно в той же день о 08:09 із прибуттям до столиці о 16:26.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на період новорічних свят "Укрзалізниця" призначила поїзд №745/746 Київ-Славське, який доставить пасажирів до гір та повернеться до столиці до початку комендантської години.
Також раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запустила ще один поїзд у популярному сполученні Київ - Кишинів. Тепер сполучення між столицями України та Молдови стане щоденним.
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