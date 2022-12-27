"Буковельський експрес" повертається. "Укрзалізниця" запустила поїзд Львів - Ясіня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Повідомляється, що поїзд буде відправлятися зі Львова 30 та 31 грудня, а також 6, 7 та 8 січня о 7:00 і прибуватиме до Ясіні о 12:25. Зворотно, з Ясіні, рейс буде відбувати о 15:10 і прибуватиме до Львова о 20:50.

Зазначається, що поїзд проходитиме через Ходорів, Галич, Івано-Франківськ, Надвірну, Делятин, Яремче, Микуличин, Татарів-Буковель, Ворохту, Вороненко та Лазещину.

До того ж, на маршруті курсуватиме комфортабельний регіональний дизель-поїзд ДПКр-3. Квитки вже доступні у застосунку "Укрзалізниці", в чат-боті та на сайті.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила поїзд №745/746 Київ - Славське на час свят.

РБК-Україна також повідомляло, що УЗ призначила низку додаткових поїздів до Львова, Ужгорода, Івано-Франківська, Чернівців і Кривого Рогу.

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