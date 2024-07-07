Чи будуть сьогодні ще перенесення графіків відключення світла: прогноз ДТЕК
Сьогодні в Україні вже декілька разів відкладали початок відключень світла. Однак ввечері графіки відключень все ж запрацюють.
Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Так, спочатку відключень світла не було до 15:00, потім їх відклали до 16:00, а тоді ще на одну годину. Але це, скоріш за все, було останнім відкладенням.
"Що стосується подальшої ситуації, то скоріш за все з 17:00 почнуть діяти графіки по всій країні", - сказав Сахарук в ефірі телемарафону.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, через дефіцит в електромережі, спричинений російськими атаками на українські енергооб'єкти, по всій країні вже кілька місяців діють відключення світла. Сьогодні ввечері, як повідомляло "Укренерго", світло будуть вимикати відразу двом чергам.
Водночас в "Укренерго" прогнозують, що приблизно через місяць, ситуація з відключеннями світла повинна стати простішою. Зокрема, через зміну погодних умов.
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