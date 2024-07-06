Українцям завтра зранку знову не вимикатимуть світло: якими будуть графіки

Завтра, 7 липня, українці зранку знову матимуть світло. Однак графіки відключень будуть застосовані в другій половині дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву національної енергетичної компанії "Укренерго".

Заходи обмеження споживання завтра не будуть діяти з 7:00 до 15:00. Однак з 00:00 до 7:00 і з 15:00 до 24:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Зазначимо, раніше в "Укренерго" заявили, що сьогодні, 6 липня, графіки не застосовуватимуться з 10:00 до 15:00.

До цього очікувалося, що графіки діятимуть протягом усієї суботи. Також попереджали, що у Києві та низці областей можливі відключення навіть у світло-сірій зоні.

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