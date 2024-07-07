Будет ли сегодня еще перенос графиков отключения света: прогноз ДТЭК

Фото: будут ли новые переносы отключений света сегодня (Getty Images)

Сегодня в Украине уже несколько раз откладывали начало отключений света. Однако вечером графики отключений все-таки заработают.

Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Так, сначала отключений света не было до 15:00, потом их отложили до 16:00, а потом еще на один час. Но это, скорее всего, было последним отложением. "Что касается дальнейшей ситуации, то, скорее всего, с 17:00 начнут действовать графики по всей стране", - сказал Сахарук в эфире телемарафона.