У Міненерго спрогнозували, коли відключень світла може поменшати

В Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла. Оскільки зараз на це, окрім наслідків обстрілів, впливає і спека.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення", - заявив він.

Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.

"Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему", - зазначив Колісник.

При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.

"Ми розуміємо, що і погода є одним із факторів. На сьогодні є спека. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозованої спеки через місяць-півтора вже не буде на таких пікових температурах. Відповідно це вплине більш на стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання, а відповідно й зменшення графіків погодинного обмеження подачі електроенергії", - підкреслив Колісник.