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У Міненерго спрогнозували, коли відключень світла може поменшати

Четвер 04 липня 2024 10:19
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У Міненерго спрогнозували, коли відключень світла може поменшати Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні приблизно через місяць може поменшати відключення світла. Оскільки зараз на це, окрім наслідків обстрілів, впливає і спека.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Микола Колісник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"На сьогодні ключовим фактором, який впливає на стабільність роботи енергосистеми є те, що ми живемо попри постійні обстріли об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Це постійний ризик знеструмлення", - заявив він.

Для того, щоб максимально швидко проводити ремонтні кампанії, за його словами, Україна співпрацює з міжнародними донорами.

"Також це отримання обладнання від наших країн-партнерів для того, щоб ремонтна кампанія на об'єктах генерації, об'єктах розподілу відбулася вчасно швидко і ми змогли якомога швидше надати споживачам максимально доступної електроенергії. Разом з тим це і питання раціонального споживання. Адже споживаючи економно, ви допомагаєте збалансувати енергосистему", - зазначив Колісник.

При цьому він додав, що одним із факторів, який впливає на підвищене споживання, є погода.

"Ми розуміємо, що і погода є одним із факторів. На сьогодні є спека. Вона впливає на підвищене споживання. Ми розуміємо, що прогнозованої спеки через місяць-півтора вже не буде на таких пікових температурах. Відповідно це вплине більш на стабілізацію роботи та можливість зменшення споживання, а відповідно й зменшення графіків погодинного обмеження подачі електроенергії", - підкреслив Колісник.

Ситуація зі світлом в Україні

З кінця березня російські окупанти завдали вже шість масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під прицілом опинилися як звичайні підстанції, так і теплові та гідроелектростанції. Ситуація в енергосистемі країни залишається складною.

У зв'язку з цим українців закликають до економії електроенергії, адже це вже не перший подібний заклик. Раніше в компанії YASNO склали рейтинг найбільш енергоємних приладів, щоб допомогти людям оптимізувати споживання.

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