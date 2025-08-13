Чи будуть наслідки для Путіна, якщо він не захоче зупинити війну: відповідь Трампа

У Трампа поцікавилися, чи будуть для Путіна наслідки, якщо він не захоче припиняти війну.

"Будуть наслідки", - відповів коротко американський лідер.

Пізніше в нього уточнили, чи будуть це санкції або тарифи.

"Будуть, я не повинен цього говорити. Будуть дуже серйозні наслідки", - розповів Трамп.