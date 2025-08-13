Будут ли последствия для Путина, если он не захочет остановить войну: ответ Трампа

У Трампа поинтересовались, будут ли для Путина последствия, если он не захочет прекращать войну.

"Будут последствия", - ответил коротко американский лидер.

Позже у него уточнили, будут ли это санкции или тарифы.

"Будут, я не должен этого говорить. Будут очень серьезные последствия", - рассказал Трамп.