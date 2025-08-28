Чи будуть лінійки на 1 вересня у школах Харкова: що каже мер

Чи будуть у Харкові лінійки для школярів 1 вересня

За словами посадовця, цього року у Харкові тільки у перший клас вже записалося 6 тисяч дітей.

"І вони підуть до школи 1 вересня. І це - дуже приємно. Ми будемо проводити у підземних школах свята 1 вересня, Першого дзвоника. І для нас це - дуже важливо, бо це - емоція наших маленьких містян", - наголосив Терехов.

Чи можуть діти у Харкові навчатись "на поверхні"

Мер міста розповів, що для місцевої влади дуже важливо, щоб діти мали можливість навчання.

"І навчання не тільки в системі онлайн, але й офлайн. Бо ми перебуваємо практично кожного дня під постійними обстрілами. І руйнації - жахливі, руйнації наших шкіл", - пояснив Терехов.

Він визнав, що сьогодні не можна собі дозволити, "щоб діти навчалися на поверхні".

Як місто підготувалось до нового навчального року

Терехов нагадав, що у місті будують підземні школи та вже переобладнали шість станцій метрополітену, "де сьогодні діти мають можливість вчитися".

"І ми готуємо їх, для того, щоб 1 вересня наші діти мали можливість вчитися і в метрополітені. Крім цього, ми будемо мати до 1 вересня ще сім шкіл під землею", - поділився очільник Харкова.

Він зауважив, що три з них побудували не так давно, адже до цього місто мало лише чотири підземні школи.

"І будемо розпочинати з 1 вересня навчання дітей", - підсумував посадовець.

Наскільки важливим є метро для Харкова

Варто зазначити, що раніше Терехов нагадав громадянам, що харківське метро - це більше, ніж просто зручний і швидкий транспорт.

"Сьогодні підземка - ще й головне укриття, наша школа, концертна зала, місце для головної ялинки Харкова, місце зустрічей і єдності", - написав він у своєму Facebook.

Очільник міста додав, що в перші місяці війни понад 160 тисяч людей щодня жили у підземці.

"На платформах і у вагонах народжувалися діти, лунала музика, святкували весілля. Метро стало домом, який ворог не міг зруйнувати, а люди, яки в ньому шукали прихистку - стали родиною", - додав посадовець і подякував кожному, хто долучився до створення та розвитку підземки.

Публікація Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)